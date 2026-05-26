Кардиолог предупредила о серьезной болезни из-за сидения по 8-10 часов в день

Кардиолог Синенкова: Риск инфаркта растет из-за сидения по 8-10 часов в день

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы Оксана Синенкова в беседе с ТАСС рассказала о влиянии длительного сидения на сердечно-сосудистую систему.

По ее словам, у людей, чья работа требует проводить в сидячем положении 8–10 часов в день без движения, риск инфаркта возрастает на 40–50 процентов по сравнению с теми, кто сидит суммарно до 3–4 часов.

«Регулярные микроперерывы критически важны. Регулярное превышение 6–8 часов сидения в день, даже с перерывами, официально признано фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула врач.

Она также дала практические рекомендации: при сидячей работе колени должны находиться не выше таза, а стопы — на полу. Микроперерывы каждые 30–45 минут по 5–10 минут полезнее, если они активные: сделать растяжку, подойти к коллеге вместо сообщения, выбрать лестницу вместо лифта, разговаривать по телефону на ходу. Кардиолог добавила, что в день необходимо стараться проходить 7–10 тысяч шагов.

Ранее ученые выяснили, что внезапная остановка сердца у молодых людей значительно чаще связана с генетическими мутациями, чем у пожилых.