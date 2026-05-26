Госдеп раскрыл содержание телефонного разговора Лаврова и Рубио

05:21, 26 мая 2026Мир

Госдеп: Лавров и Рубио по телефону обсудили отношения РФ и США, Иран и Украину
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

В ходе телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обсудили ряд важных моментов. Содержание из диалога раскрыл пресс-секретарь Госдепа США Томми Пиготт, говорится на сайте ведомства.

В частности, стороны коснулись темы украинского конфликта, обменялись мнениями по двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона и затронули обсуждение войны с Ираном.

Ранее сообщалось, что Лавров в телефонном разговоре с Рубио раскрыл планы ВС РФ относительно ударов по украинской столице. Также глава МИД обратил внимание Вашингтона на рекомендацию обеспечить эвакуацию американского персонала из столицы Украины.

Как заявил кипрский журналист Алекс Христофору, телефонный разговор Лаврова и Рубио довел власти Украины до истерики.

