Стало известно об истерике Украины из-за разговора Лаврова и Рубио

03:51, 26 мая 2026

Журналист Христофору: Разговор Лаврова и Рубио довел Украину до истерики
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров. Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел власти Украины до истерики. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все», — подчеркнул Христофору.

По словам журналиста, российское внешнеполитическое ведомство ранее уже предупреждало Киев, однако на Украине решили проигнорировать это. «Кажется, грядет что-то действительно серьезное, поэтому, надеюсь, что хотя бы Рубио сможет достучаться до Киева», — сказал он.

Ранее Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США раскрыл планы ВС РФ относительно ударов по украинской столице. Также глава МИД обратил внимание Рубио на рекомендацию обеспечить эвакуацию американского персонала из столицы Украины.

