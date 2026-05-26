РИА Новости: Мобилизованные в ВСУ вместо обучения пили алкоголь

Мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в учебном центре обучались только пять дней в месяц, а в остальное время пили алкоголь. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Владимир Никончук в беседе с РИА Новости.

«Учебка — месяц я был там, только пять дней учился… Там больше нечего делать, как только бухать», — рассказал Никончук.

Он уточнил, что мобилизованным в учебном центре вместо оружия выдавали кирку и лопату.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать, угрожали расстрелом. Это происходило на учебном полигоне в Днепропетровской области.