Раскрыты данные о сотнях без вести пропавших наемников на Украине

Из сотен пропавших без вести на Украине иностранных наемников живым удалось обнаружить только одного. Такие данные раскрыла руководитель НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо, ее цитирует РИА Новости.

Некоммерческая оранизация оказывает помощь семьям более чем 300 наемных военнослужащих, которые ищут информацию о своих пропавших в ходе боевых действий на Украине родственниках.

«На наш запрос пришел ответ о том, что один из пропавших без вести находится в российском плену», — объяснила собеседница агентствва. Других сведений НКО не предоставили.

Ранее сообщалось об исчезновении из зоны боевых действий западных наемников ВСУ. Командование все чаще использует их как «пушечное мясо», из-за чего потери среди них высокие.