06:31, 26 мая 2026

Россиян предупредили об опасности одного действия в жару

Зенченко: Резкое охлаждение может привести к серьезным последствиям
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Попытки охладиться в жаркий летний день, зайдя в магазин или офис с мощным кондиционером, или встав под ледяной душ после пляжа, могут привести к серьезным последствиям для организма, рассказал «Ленте.ру» старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

«Когда человек долго находится на жаре, его тело активно охлаждается через потоотделение и расширение сосудов кожи для отдачи тепла в окружающую среду. Кровеносные сосуды на периферии расширены, кровь приливает к поверхности тела, чтобы отдать лишнее тепло. В этот момент температура ядра тела поддерживается на нормальном уровне за счет мощной работы механизмов терморегуляции», — объяснил Зенченко.

Когда человек резко заходит в помещение с кондиционером, где температура на 10-15 градусов ниже, то происходит резкое испарение разогретого пота с поверхности кожи, из-за чего она резко охлаждается. В результате организм не успевает адаптироваться, объяснил эксперт.

«Происходит мгновенное сужение сосудов на холоде — периферийные сосуды спазмируются. Кровь, которая только что активно циркулировала у поверхности, резко перераспределяется во внутренние органы. Это создает резкий перепад давления и дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Особенно опасно такое для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, а также для пожилых», — рассказал Зенченко.

При этом парадокс заключается в том, что субъективно резкое охлаждение воспринимается как облегчение. Но с точки зрения физики теплообмена, организм теряет способность эффективно регулировать свою температуру. Вместо плавного снижения температуры тела происходит тепловой удар «наоборот» — переохлаждение на фоне перегрева. Это состояние опасно не меньше, чем обычный тепловой удар, предупредил эксперт.

«Отдельная история — холодная вода. Вода способна намного быстрее "вытягивать" тепло из объектов за счет более высокой по сравнению с воздухом теплопроводности. После долгого пребывания на солнце категорически нельзя нырять в ледяную воду, обливаться холодной водой из шланга или вставать под очень холодный душ», — призвал Зенченко.

Дело в том, что резкий спазм сосудов может быть настолько сильным, что спровоцирует остановку сердца. Именно поэтому врачи рекомендуют охлаждаться постепенно, давая телу привыкнуть. То же самое с душем — начинать с теплой воды и постепенно снижать температуру, рекомендовал эксперт.

Теплообмен между телом и окружающей средой не должен проходить слишком быстро. У организма есть инерционность, ему нужно время, чтобы перестроить механизмы терморегуляции и адаптироваться к новым внешним условиям.

«Идеальный способ охладиться в жару — уйти в тень, выпить теплой воды (она усваивается быстрее ледяной), обтереть лицо и шею влажным полотенцем комнатной температуры. А кондиционер лучше настраивать не на 18 градусов, а на разницу с уличной температурой в 5-7 градусов. Тогда организм справится с нагрузкой, а резкий перепад не станет ударом по сердцу и сосудам», — заключил Зенченко.

Ранее россиянам рассказали, что облегчить самочувствие в жару можно не только с помощью кондиционера, но и тонкостей обстановки.

