07:22, 26 мая 2026

Мирошник раскрыл возможные последствия новой атаки на Киев

Марина Совина
Следующая атака на Киев поубавит спесь украинских политиков, которые пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре. Об этом рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Ни одну из российских ракет украинским, читай западным, ПВО сбить не удалось, скромно отправлен в зону молчания, хотя именно это и есть главный страх европейцев, так как показывает, что они беззащитны перед русскими ракетами», — отметил дипломат.

Мирошник уверен, что следующая атака «спесь немного исправит, если не последуют советам спикера российского МИД Марии Захаровой и не отправятся искать убежища вдали от военных объектов и центров принятия решений».

22 мая Вооруженные силы Украины атаковали профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Старобельске. 24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки военные использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал заявление Министерства иностранных дел России об атаках по центрам принятия решений в Киеве. По его словам, ВСУ, совершив удар по Старобельску, пересекли красную линию.

