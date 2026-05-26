Премьер Орпо: Россия никогда не пыталась направить в Финляндию украинские БПЛА

Россия никогда не пыталась направить в Финляндию украинские беспилотники. Такое признание сделал премьер-министр страны Петтери Орпо, политик выступил на брифинге перед журналистами, его слова передает газета Ilta-Sanomat.

По словам политика, нет никаких признаков того, что Россия пыталась направить украинские беспилотники в сторону Финляндии.

«Мы ни с кем не воюем, и для нас нет прямой военной угрозы», — отметил Орпо.

Он также заверил, что Хельсинки обладает хорошими возможностями для отражения атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что Финляндия недооценивает потенциал военной мощи России. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Уточняется, что таким образом он прокомментировал удар «Орешником» по Украине.

По словам эксперта, в настоящее время Москва обладает непревзойденным ракетным и беспилотным потенциалом, который западные аналитики и СМИ отчаянно пытаются скрыть. Он также подчеркнул, что Хельсинки следует признать, что он уже проиграл эту войну России.