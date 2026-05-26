Россиянин описал трущобы в Бразилии фразой «полиция заходит сюда только группами»

Российский тревел-блогер Марк Еремин описал опасные трущобы в городах Бразилии фразой «полиция заходит сюда только группами». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, эти районы называют фавелами. В их числе есть и более спокойные — туда даже водят туристов, поскольку им там ничего не угрожает. Однако существуют и такие трущобы, где власть находится у местных жителей. А лидером у них выступает мужчина, зачастую молодой. Он решает все возникающие споры и наказывает воров.

«Полиция заходит сюда только группами и только днем. По вечерам действует негласный комендантский час: не для всех, но для чужих точно», — объяснил россиянин. В таких трущобах следует вести себя тихо, не задавать лишних вопросов, не носить одежду определенных цветов: это может говорить о принадлежности к конкурирующей группировке.

Ранее Еремин описал пять стран мира фразой «с любовью ждут русских туристов». Первым государством в списке оказалась Белоруссия.

