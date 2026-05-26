Бои за Верхнюю Терсу в Запорожской области отличались интенсивными артиллерийскими дуэлями. Об этом заявил военнослужащий морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар, передает РИА Новости.

«Наверное, впервые за долгое время была настоящая дуэль арты и бронегрупп наших танков. Наша артиллерия довольно быстро сумела уничтожить их артиллерию», — рассказал морпех.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимали господствующие высоты и замаскированные позиции. Однако раскрыть их удалось российским операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

О взятии армией России Верхней Терсы стало известно 22 мая. Отмечалось, что населенный пункт являлся важным логистическим и оборонительным узлом противника.