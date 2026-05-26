Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 26 мая 2026Бывший СССР

Морпех раскрыл особенность боев в Запорожской области

Бальтазар: Бои за Верхнюю Терсу отличались интенсивными артиллерийскими дуэлями
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Бои за Верхнюю Терсу в Запорожской области отличались интенсивными артиллерийскими дуэлями. Об этом заявил военнослужащий морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар, передает РИА Новости.

«Наверное, впервые за долгое время была настоящая дуэль арты и бронегрупп наших танков. Наша артиллерия довольно быстро сумела уничтожить их артиллерию», — рассказал морпех.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимали господствующие высоты и замаскированные позиции. Однако раскрыть их удалось российским операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

О взятии армией России Верхней Терсы стало известно 22 мая. Отмечалось, что населенный пункт являлся важным логистическим и оборонительным узлом противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вильнюс объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

    Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

    Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

    В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

    Microsoft обвинили в лицемерии

    В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

    Путин передал послание Трампу

    Михаил Саакашвили сменил имидж в тюрьме

    Морпех раскрыл особенность боев в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok