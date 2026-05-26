«В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

Госсекретарь США Рубио допустил эскалацию конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым и сделал после этого заявление. По его словам, он проинформировал лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа о шагах российской стороны. Это касается рекомендаций Москвы эвакуировать из Киева дипломатический персонал, которые РФ разослала во все посольства.

Москва «сообщила во все посольства, что в Киеве будет очень опасно, но в Киеве очень опасно уже несколько лет», пояснил американский представитель. В МИД РФ подтверждают эту информацию и уточняют, что армия России приступает к системным ударам по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в украинской столице. Это, пояснили в ведомстве, станет ответом на атаки ВСУ против мирного населения и гражданских объектов на территории России.

В США дали прогноз о продолжении боевых действий на Украине

Рубио также высказался о возможной эскалации украинского конфликта, отметив, что такая вероятность существует.

Опасность во всех войнах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое. Такое происходит во время всех войн (...). Мощный удар с одной стороны, еще более мощный удар в ответ Марко Рубио госсекретарь США

Что касается американской стороны, то она по-прежнему готова продолжить содействовать урегулированию украинского конфликта, подчеркнул он.

На Украине случилась истерика после разговора Лаврова с Рубио

Уточняется, что во время телефонной беседы представители двух стран коснулись не только темы украинского конфликта, но также обменялись мнениями по двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона и затронули обсуждение войны США с Ираном.

Как отметил кипрский журналист Алекс Христофору, разговор Лаврова с Рубио довел власти Украины до истерики. «Это меняет все», — высказался представитель СМИ, комментируя слова главы МИД России о планировании новых ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Кажется, грядет что-то действительно серьезное, поэтому, надеюсь, что хотя бы Рубио сможет достучаться до Киева

Алекс Христофору журналист

Конфликт обострился после удара ВСУ по колледжу в Старобельске

В пятницу, 25 мая, ВСУ нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Жертвами атаки, которую президент России Владимир Путин назвал не случайной, стал 21 человек. Еще десятки детей пострадали. Глава РФ подчеркнул, что удар был произведен при помощи 16 беспилотников, которые были запущены в три волны и атаковали одно и то же место.

Тогда же российский лидер поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар ВСУ по зданиям колледжа в Луганской Народной Республике. Сам ответ не заставил себя долго ждать — Российская армия ударила по Украине уже в выходные. Атака была настолько мощной, что к ней в том числе подключили баллистическую ракету «Орешник».

На Западе тем временем считают, что Киев ждут тяжелые времена, отмечая, что предупреждение Москвы носит беспрецедентный характер.