Получивший британское гражданство Гребенщиков избавился от недвижимости в России

Музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), получивший британское гражданство, избавился от недвижимости в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации издания, «чтобы не лишиться жилья», артист переписал право собственности своей санкт-петербургской квартиры на своего сына Глеба. Оба покинули Россию в 2022 году.
Трехкомнатная квартира на Гончарной площади, купленная Борисом Гребенщиковым в 2018 году, оценивается в 36 миллионов рублей.
Ранее в марте стало известно, что в отношении фронтмена группы «Аквариум» идет проверка. Его подозревают в несообщении о получении гражданства Великобритании, артисту грозит уголовное дело.