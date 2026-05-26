Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:31, 26 мая 2026Мир

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России

МИД РФ вызвал временного поверенного Чехии из-за задержания митрополита Илариона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Ярик / ТАСС

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России в связи с задержанием митрополита Илариона. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чешский дипломат пробыл в министерстве 9 минут и отказался от комментариев журналистам.

Ранее сообщалось, что митрополита Илариона задержали в Карловых Варах в Чехии по обвинению в хранении запрещенных веществ. Священнослужитель заявил, что не имеет и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств, и призвал к полной и независимой проверке произошедшего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Сын найденного с ранениями россиянина планировал расправу два месяца

    Шлем спас байкера от смертельного ножевого ранения в Москве

    В России не нашлось желающих купить национализированную компанию

    «Уралвагонзавод» впервые представил ДТ-3ПМ

    Вероятность снегопадов в Москве оценили

    Российские чиновники отказали бойцу СВО в выплате из-за его болезни

    Залитый кровью автомобиль найденного мертвым в лесу россиянина попал на видео

    Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России

    Аршавин назвал двух фаворитов чемпионата мира по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok