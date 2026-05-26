МИД РФ вызвал временного поверенного Чехии из-за задержания митрополита Илариона

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России в связи с задержанием митрополита Илариона. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чешский дипломат пробыл в министерстве 9 минут и отказался от комментариев журналистам.

Ранее сообщалось, что митрополита Илариона задержали в Карловых Варах в Чехии по обвинению в хранении запрещенных веществ. Священнослужитель заявил, что не имеет и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств, и призвал к полной и независимой проверке произошедшего.