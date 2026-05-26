Телеведущий-итальянец раскрыл «доставшую» его особенность русского языка

Ведущий Арнальди пошутил о трудностях с русским словом «достопримечательность»

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди пошутил о своих трудностях с русским языком. В видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он назвал «доставшее» его трудное слово.

По словам телеведущего, ему сложно произносить слово «достопримечательность». «Каждый божий раз, когда я пытаюсь выговорить это невозможное слово, мой язык объявляет официальную забастовку. (...) Это бесконечный набор твердых букв», — поиронизировал Арнальди.

Он также в шутку спросил у своих подписчиков, как русские додумались использовать столько согласных в одном слове.

Ранее Арнальди поделился впечатлениями от Дня Победы в России. Ведущий заявил, что его поразила атмосфера сплоченности в этот день.

Перед этим он также назвал факт о праздновании Нового года в России, сводящий его с ума. Арнальди отметил, что его удивило отсутствие свежих овощей и листьев салата в оливье.