Бизон насмерть сбил пожилую женщину

В национальном парке Кастер, США, 70-летняя женщина стала жертвой дикого бизона. Об этом сообщает KOTA.
Пожилая женщина гуляла в парке с мужем. Пара столкнулась со стадом бизонов. Неизвестно, что спровоцировало одного из животных, но он внезапно напал на женщину со спины и сбил ее с ног. Ее не смогли спасти.
Нападавшего бизона перевезли в другое место. Руководство парка пересматривает меры безопасности, чтобы предотвратить подобное. Местные власти объяснили, что в этом году в парке действительно стало больше бизонов из-за более сухой погоды.
Ранее сообщалось, что в тигрином заповеднике Паламу, Индия, бизоны насмерть забодали двух женщин. По словам представителей заповедника, такое произошло впервые за 50 лет.