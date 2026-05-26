13:16, 26 мая 2026

Бизон насмерть сбил пожилую женщину

В США бизон убил 70-летнюю женщину
Юлия Юткина
Фото: Andrzej Kubik / Shutterstock / Fotodom

В национальном парке Кастер, США, 70-летняя женщина стала жертвой дикого бизона. Об этом сообщает KOTA.

Пожилая женщина гуляла в парке с мужем. Пара столкнулась со стадом бизонов. Неизвестно, что спровоцировало одного из животных, но он внезапно напал на женщину со спины и сбил ее с ног. Ее не смогли спасти.

Нападавшего бизона перевезли в другое место. Руководство парка пересматривает меры безопасности, чтобы предотвратить подобное. Местные власти объяснили, что в этом году в парке действительно стало больше бизонов из-за более сухой погоды.

Ранее сообщалось, что в тигрином заповеднике Паламу, Индия, бизоны насмерть забодали двух женщин. По словам представителей заповедника, такое произошло впервые за 50 лет.

