Известный украинский блогер назвал европейские города филиалами ада

Блогер Шевцов заявил, что европейские города стали филиалами ада из-за мигрантов

Украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, назвал крупные европейские города филиалами ада. В видео, опубликованном на YouTube, он заявил, что в Европе стало хуже жить из-за миграционной политики.

«У украинцев есть пример Европы под боком, где некогда райские города превратились в филиалы ада, где ночью невозможно гулять, куда страшно выпустить своих детей, матерей, жен, сестер, не хочется их видеть ночью на улицах», — сказал блогер. По его мнению, такая обстановка сложилась из-за мигрантов в Берлине, Милане и других крупных городах Евросоюза.

Шевцов добавил, что проблемы с мигрантами есть и в Лондоне. Блогер назвал его потрясающим и красивым городом, жизнь в котором стала хуже из-за недостаточно эффективного управления. Он заявил, что мэр превратил столицу Великобритании в «филиал третьего мира».

Ранее Шевцов обматерил и назвал помойкой Испанию. Он раскритиковал страну из-за высоких налогов.