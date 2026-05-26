В России отреагировали на внесение сотрудников атакованного колледжа в базу «Миротворца»

Лантратова: Внесение сотрудников колледжа в ЛНР в «Миротворец» — циничный расчет

Удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) в ЛНР и внесение его сотрудников в базу «Миротворца» (признан экстремистским и запрещен на территории России) является циничным расчетом. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее девять работников ЛГПУ, по которому украинские силы нанесли удар беспилотниками, были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

«Сегодня стало известно, что украинский режим внес в базу "Миротворец" девять сотрудников колледжа — заместителей директора, преподавателей, методистов. Обычных людей, которые работали с детьми…» — рассказала она.

Омбудсмен также назвала произошедшее почерком террористического режима.

22 мая Вооруженные силы Украины ударили по колледжу в Старобельске. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ Минобороны разработать варианты ответа на атаку.