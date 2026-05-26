Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:32, 26 мая 2026Интернет и СМИ

Лечившийся в психиатрической больнице российский комик дал совет зрителям

Комик и врач по образованию Позов посоветовал выбирать медика по рекомендации
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom  

Российский комик, участник юмористического проекта «Импровизаторы» Дмитрий Позов, лечившийся в психиатрической больнице от депрессии, дал зрителям совет и рассказал, как выбрать врача. Рекомендацией он поделился в шоу «Вписка», видео вышло на YouTube.

Позов уточнил, что проходил лечение в обычной государственной больнице. По словам юмориста, он не стал обращаться в частное медучреждение, поскольку ему было важно наблюдаться у конкретного специалиста, которого ему посоветовали.

«Я, как врач (Позов по образованию врач-стоматолог — прим. «Ленты.ру»), рекомендую выбирать врачей только по рекомендации. Это то место, где иногда нельзя выбирать даже по отзывам», — посоветовал комик.

Ранее Позов опроверг слух о лечении в психиатрической клинике. Юморист заявил, что его обращение в больницу не было связано с алкоголем.

Перед этим звезда «Импровизаторов» раскрыл подробности лечения от депрессии. По словам Позова, оно включало в себя в том числе прием медикаментов, ежедневные консультации и физиотерапию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Российские Су-35С уничтожат БПЛА на дальних подступах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok