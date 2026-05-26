Лечившийся в психиатрической больнице российский комик дал совет зрителям

Комик и врач по образованию Позов посоветовал выбирать медика по рекомендации

Российский комик, участник юмористического проекта «Импровизаторы» Дмитрий Позов, лечившийся в психиатрической больнице от депрессии, дал зрителям совет и рассказал, как выбрать врача. Рекомендацией он поделился в шоу «Вписка», видео вышло на YouTube.

Позов уточнил, что проходил лечение в обычной государственной больнице. По словам юмориста, он не стал обращаться в частное медучреждение, поскольку ему было важно наблюдаться у конкретного специалиста, которого ему посоветовали.

«Я, как врач (Позов по образованию врач-стоматолог — прим. «Ленты.ру»), рекомендую выбирать врачей только по рекомендации. Это то место, где иногда нельзя выбирать даже по отзывам», — посоветовал комик.

Ранее Позов опроверг слух о лечении в психиатрической клинике. Юморист заявил, что его обращение в больницу не было связано с алкоголем.

Перед этим звезда «Импровизаторов» раскрыл подробности лечения от депрессии. По словам Позова, оно включало в себя в том числе прием медикаментов, ежедневные консультации и физиотерапию.