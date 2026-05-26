16:09, 26 мая 2026

В России создали двигатель для увеличения сроков работы спутников

Иван Потапов
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Московском авиационном институте (МАИ) создали электроракетную двигательную установку для увеличения сроков работы малых спутников. Об этом со ссылкой на вуз сообщает ТАСС.

«Наша двигательная установка — одна из самых простых с точки зрения конструкции, но за счет накопленного многолетнего опыта в исследованиях и разработке электроракетных двигателей нам удалось превзойти конкурентов по одной очень важной характеристике — суммарному импульсу тяги», — сказал начальник отдела электрических ракетных двигателей малой мощности Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ Руслан Ахметжанов.

Летные испытания двигательной установки запланированы на лето.

В октябре госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что компания «Решетнев» и МАИ разработали имитатор электроракетных двигателей.

В сентябре «Роскосмос» сообщил, что Государственный научный центр «Центр Келдыша» успешно завершил разработку плазменных двигателей высокой мощности КМ-50М и ИД-750.

