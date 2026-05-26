Ревва рассказал о трудностях в отношениях с женой

Комик Ревва заявил, что у него были сложные периоды в отношениях с женой

Известный российский комик, актер и певец Александр Ревва заявил, что у него были трудности в отношениях с женой Анжеликой. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

У Реввы спросили, были ли у него в браке сложные периоды. Комик ответил утвердительно. «Я делал первый шаг. Мужчины, я призываю убирать вот это свое "раз так!" Вот это убирать. Если ты по-настоящему любишь — ты прощаешь», — добавил он.

Комик также сообщил, что в июне они с супругой будут отмечать дату знакомства, которое состоялось 22 года назад. «Обязательно будет что-то, какой-то подарок, поцелуй. Это будет подарок в виде поцелуя», — сказал он и рассмеялся.

Ранее Ревва оценил возможность развода. Комик также назвал жену ангелом-хранителем.

Александр Ревва состоит в браке с Анжеликой с 2007 года. У супругов две дочери — Алиса и Амели.