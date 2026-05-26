17:32, 26 мая 2026

Россиянам назвали ягоды с рекордным количеством полезных веществ

Терапевт Спахов: Ягоды насыщенного красного и фиолетового цветов самые полезные
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Joanna Stołowicz / Unsplash

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал, как выбрать самые полезные ягоды. Его слова приводит aif.ru.

Первым важным фактором при выборе ягод специалист назвал содержание в них сахара. По его словам, многие ошибочно считают, что в кислых ягодах меньше сахара, чем в сладких. На самом же деле вкус зависит не только от количества сахаров, но и от их состава. Кроме того, на вкус влияет кислотность, поэтому, например, в сладкой на вкус клубнике на самом деле меньше сахара, чем в голубике или смородине.

«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Врач подчеркнул, что полезными можно считать все ягоды. Но рекордным количеством ценных веществ обладают темные плоды с насыщенным красным или фиолетовым оттенками. Такой цвет, по словам доктора, обычно указывает на высокое содержание природных соединений и антиоксидантов, которые положительно влияют на организм.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о частой ошибке при хранении клубники. По ее словам, если ягоду помыть сразу и положить в холодильник, она быстро теряет вкус.

