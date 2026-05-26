Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 26 мая 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли главную ошибку при хранении клубники

Эндокринолог Павлова: Клубнику необходимо мыть перед употреблением
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что правильное хранение клубники позволит избежать потери ее вкусовых свойств. В своем Telegram-канале она раскрыла россиянам главную ошибку, совершаемую после покупки этой ягоды.

Павлова заявила, что клубнику необходимо мыть не сразу, а исключительно перед употреблением. Причем чашелистики отрывать не нужно. В противном случае ягода напитается водой, потеряет вкус и даже часть витаминов, предупредила доктор.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

По словам специалиста, в день можно съедать около 150-200 граммов клубники. Этого достаточно, чтобы насытить организм питательными веществами, но при этом не перегрузить его сахаром. «Желательно есть клубнику в первой половине дня, после основного приема пищи, либо с белком вприкуску», — пояснила врач. С осторожностью следует употреблять клубнику людям с подагрой, гастритом и аллергией, добавила она.

Ранее диетолог Марина Макиша призвала россиян, желающих снизить риск развития инфаркта, изменить рацион. Так, в ежедневное меню она посоветовала добавить фасоль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении тактики СВО после заявления МИД. Военкоры пишут о «включении режима Ирана»

    Раскрыта причина повышенного риска отслоения сетчатки

    В России заметно упали продажи одного вида напитков

    Объявлены цены на машины Volga для России

    В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск

    Захарову возмутил Международный уголовный суд

    Новая стрижка Екатерины Варнавы вызвала споры в сети

    Экономические потрясения предсказали жителям европейской страны

    Россияне бросились за иностранной посудой

    Названы цели ударов российских войск за сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok