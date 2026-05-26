Россиянам раскрыли главную ошибку при хранении клубники

Эндокринолог Павлова: Клубнику необходимо мыть перед употреблением

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что правильное хранение клубники позволит избежать потери ее вкусовых свойств. В своем Telegram-канале она раскрыла россиянам главную ошибку, совершаемую после покупки этой ягоды.

Павлова заявила, что клубнику необходимо мыть не сразу, а исключительно перед употреблением. Причем чашелистики отрывать не нужно. В противном случае ягода напитается водой, потеряет вкус и даже часть витаминов, предупредила доктор.

По словам специалиста, в день можно съедать около 150-200 граммов клубники. Этого достаточно, чтобы насытить организм питательными веществами, но при этом не перегрузить его сахаром. «Желательно есть клубнику в первой половине дня, после основного приема пищи, либо с белком вприкуску», — пояснила врач. С осторожностью следует употреблять клубнику людям с подагрой, гастритом и аллергией, добавила она.

Ранее диетолог Марина Макиша призвала россиян, желающих снизить риск развития инфаркта, изменить рацион. Так, в ежедневное меню она посоветовала добавить фасоль.