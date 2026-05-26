Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:20, 26 мая 2026Экономика

Иран захотел разморозки миллиардов долларов в рамках сделки с США

Tasnim: Иран хочет разморозки своих активов в рамках сделки с США
Вячеслав Агапов

Фото: Kaveh Kazemi / Getty Images

Иран хочет разморозки 24 миллиардов долларов из своих активов в рамках сделки с США. Об этом со ссылкой на близкий к переговорной группе источник сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, в рамках меморандума о взаимопонимании, который станет частью сделки о мире между Тегераном и Вашингтоном, могут быть разморожены около 24 миллиардов долларов, и Исламская Республика получит половину этой суммы сразу после подписания документа. Оставшаяся часть станет доступна в течение последующих 60 дней.

Как заявил источник, переговоры в Катаре в целом прошли хорошо и привели к общему прогрессу в переговорах. Учитывая опыт соглашения по либерализации иранских денег в Южной Корее и Катаре, особое внимание уделялось тщательному отслеживанию этапов реализации, чтобы этот опыт не повторился, пояснил он.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры о прекращении войны в Иране стратегической ошибкой. Он выразил надежду, что дипломатический процесс провалится. По его мнению, Вашингтон позволил Тегерану восстановить нанесенный ранее ущерб. Болтон раскритиковал Дональда Трампа, обвинив его в отсутствии стратегического видения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Названо лучшее время приема пищи для улучшения сна

    Известный украинский блогер назвал европейские города филиалами ада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok