Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:18, 26 мая 2026Мир

Захарова высказалась о размещении американских ракетных комплексов вблизи России

Захарова: Запад рассматривает Азию как сферу своих геополитических интересов
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Запад рассматривает Азию как сферу своих геополитических интересов. Так на вопрос журналиста «Ленты.ру» о размещении США в Японии ракетных комплексов Typhon ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Международного форума по безопасности.

«Азия теперь рассматривается натоцентричным сообществом как сфера своих интересов, и отнюдь не только коммерческих, экономических, финансовых, а именно геополитических, геостратегических», — сказала дипломат.

По ее словам, эти страны допускают, что та перестройка, которую они проводили в разных частях мира, возможна теперь и в Азии. Она подчеркнула, что отсюда и нахрапостность, абсолютная наглость и хамство в неучете интересов стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее японское посольство в России сообщило, что США снова временно разместят ракетные комплексы Typhon в Японии в рамках учений с 22 июня по 1 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Подвергшихся атакам компании призвали не наказывать штрафами

    Названа причина вероятной эскалации конфликта США и Ирана

    Захарова стукнула каблуком на японских журналистов

    Врач раскрыла главный симптом инсульта глаза

    Раскрыт возможный мотив студента для расправы над отцом в Липецкой области

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok