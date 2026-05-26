Захарова высказалась о размещении американских ракетных комплексов вблизи России

Захарова: Запад рассматривает Азию как сферу своих геополитических интересов

Запад рассматривает Азию как сферу своих геополитических интересов. Так на вопрос журналиста «Ленты.ру» о размещении США в Японии ракетных комплексов Typhon ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Международного форума по безопасности.

«Азия теперь рассматривается натоцентричным сообществом как сфера своих интересов, и отнюдь не только коммерческих, экономических, финансовых, а именно геополитических, геостратегических», — сказала дипломат.

По ее словам, эти страны допускают, что та перестройка, которую они проводили в разных частях мира, возможна теперь и в Азии. Она подчеркнула, что отсюда и нахрапостность, абсолютная наглость и хамство в неучете интересов стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее японское посольство в России сообщило, что США снова временно разместят ракетные комплексы Typhon в Японии в рамках учений с 22 июня по 1 сентября.