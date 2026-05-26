15:01, 26 мая 2026

Назвавший россиян нищетой сын миллионера избежал СИЗО после пьяной аварии

В Нижнем Новгороде суд избрал меру пресечения сыну миллионера Корнилова за ДТП
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Георгий Поветкин / ТАСС

В Нижнем Новгороде суд избрал меру пресечения 21-летнему Сергею Корнилову, устроившему пьяное ДТП. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Молодому человеку на два месяца запретили посещать развлекательные заведения, выходить в интернет, общаться со свидетелями по делу и водить автомобиль. Сам он признал вину.

Корнилова задержали в рамках уголовного дела по статье о хулиганстве. 20 мая он в состоянии алкогольного опьянения за рулем кабриолета Mercedes устроил массовое ДТП, а после отправился в ресторан, где продолжил пить. Также юноша записал несколько роликов в соцсети, в которых заявил, что сел за руль «пьяным в дупло», но ему ничего не будет, потому что он мажор. Также Корнилов назвал своих подписчиков «нищетой».

Вскоре он выложил ролик с извинениями, а 25 мая был задержан.

Молодой человек — сын нижегородского миллионера. Ему отошло все наследство отца, которого не стало два года назад.

