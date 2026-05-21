Мажор на кабриолете устроил массовое ДТП

Сын богатейшего нижегородца разбил Mercedes-Benz SL и признался, что был пьян

В Нижнем Новгороде произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием кабриолета Mercedes-Benz SL. За рулем роскошного автомобиля находился Сергей Корнилов — сын богатейшего нижегородского бизнесмена, сообщает Telegram-канал Baza.

На Похвалинском съезде водитель потерял контроль над машиной, в результате чего столкнулся еще с двумя автомобилями. Повреждения получили все транспортные средства. Кабриолет остался на месте происшествия: у него оторвалось колесо.

За несколько часов до столкновения молодой человек выкладывал в социальные сети ролики из ресторана. На видео отчетливо видно, что у него в руках бокал. Позже, уже управляя автомобилем, он сообщил своим подписчикам, что «пьян в дупло», и назвал их «нищетой». Корнилов также заявил, что аварии ему безразличны, «мажоры не умирают». «Новую купим, давайте», — сказал он.

Личность виновника аварии известна в городе. Его отец, Сергей Александрович Корнилов, возглавлял группу компаний «Луидор», специализирующуюся на выпуске спецтехники, металлических изделий, а также на реализации и ремонте машин. Его не стало в августе 2024 года.

Позже Baza связалась с Корниловым-младшим по телефону. Он подтвердил, что причиной случившегося стал алкоголь.

