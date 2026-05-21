13:00, 21 мая 2026

Деловая активность в еврозоне стала падать самыми быстрыми темпами

Кирилл Луцюк

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Деловая активность в еврозоне упала самыми быстрыми темпами за 2,5 года. Об этом сообщило Bloomberg.

К такому развитию событий привел иранский кризис, который спровоцировал резкий рост цен на энергоносители, что болезненно ударило по европейской экономике. Оказалось, что индекс PMI рассчитываемый S&P Global, в мае снизился до 47,5 с 48,8 в апреле. Между тем ценовое давление продолжало нарастать: затраты на сырье, а также цены на товары и услуги росли самыми быстрыми темпами более чем за три года.

По словам главного экономиста S&P Global Market Intelligence Криса Уильямсона, вероятно, что в ближайшие месяцы инфляция в еврозоне приблизится к 4 процентам. В сочетании с растущими признаками сползания региона к экономическому спаду, это ставит европейских политиков в сложное положение.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что экономическое будущее еврозоны во многом зависит от того, как будет развиваться ближневосточный кризис. По ее словам риски замедления экономического роста в настоящее время серьезно выросли. К этому привели перебои в поставках энергоносителей.

