Еврозоне предсказали ухудшение экономической ситуации

ЕЦБ: Иранский кризис может всерьез и надолго разогнать цены в еврозоне

Экономическое будущее еврозоны во многом зависит от того, как будет развиваться ближневосточный кризис. Об этом предупредила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало Bloomberg.

По словам Лагард, в настоящее время вырос риск замедления экономического роста. Причиной этого стали перебои в поставках энергоносителей. Если такое положение дел скоро не закончится, то еврозона может столкнуться со значительным и продолжительным периодом дорогого топлива. Это скажется на доходах компаний и домохозяйств, которые станут куда более сдержанны в расходах и инвестициях.

Как пояснила Лагард, из-за ситуации с энергоносителями инфляция в еврозоне в ближайшее время будет серьезно превышать целевой уровень ЕЦБ в два процента. Она также обратила внимание на увеличение сроков доставки товаров и снижение спроса на рабочую силу.

Впрочем, как уточнила глава банка, стагфляции ждать не приходится. У европейского регулятора достаточно сил, чтобы вернуть инфляцию к двум процентам.

По данным канала CNBC, в апреле 2026 года еврозона столкнулась с трехпроцентным скачком инфляции, главной причиной которого стало подорожание энергоносителей. В то же время экономика за указанное время выросла всего на 0,1 процента.