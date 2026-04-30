17:31, 30 апреля 2026

Еврозоне предсказали ухудшение экономической ситуации

ЕЦБ: Иранский кризис может всерьез и надолго разогнать цены в еврозоне
Кирилл Луцюк

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Экономическое будущее еврозоны во многом зависит от того, как будет развиваться ближневосточный кризис. Об этом предупредила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало Bloomberg.

По словам Лагард, в настоящее время вырос риск замедления экономического роста. Причиной этого стали перебои в поставках энергоносителей. Если такое положение дел скоро не закончится, то еврозона может столкнуться со значительным и продолжительным периодом дорогого топлива. Это скажется на доходах компаний и домохозяйств, которые станут куда более сдержанны в расходах и инвестициях.

Как пояснила Лагард, из-за ситуации с энергоносителями инфляция в еврозоне в ближайшее время будет серьезно превышать целевой уровень ЕЦБ в два процента. Она также обратила внимание на увеличение сроков доставки товаров и снижение спроса на рабочую силу.

Впрочем, как уточнила глава банка, стагфляции ждать не приходится. У европейского регулятора достаточно сил, чтобы вернуть инфляцию к двум процентам.

По данным канала CNBC, в апреле 2026 года еврозона столкнулась с трехпроцентным скачком инфляции, главной причиной которого стало подорожание энергоносителей. В то же время экономика за указанное время выросла всего на 0,1 процента.

    Последние новости

    Путин сообщил об увольнении главы кавказского региона

    Представительницы народа бесермян спели Путину непереводимую песню

    Найденные под Тамбовом ядра оказались следами Персидского похода петровской армии

    Путин пообещал внимательно следить за работой нового руководства кавказского региона

    Алиева объявили почетным гражданином украинского города

    Страна Европы приготовилась к неизбежному росту инфляции

    Сильная потливость оказалась признаком опасного заболевания

    Самая титулованная гимнастка в мире возмутилась стоимостью услуг стилистов

    Российская актриса назвала нелюбимый район Москвы

    Букмекеры назвали фаворита в московском дерби «Локомотив» — «Динамо»

    Все новости
