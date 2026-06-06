Советник Путина назвал письмо Зеленского президенту России двумя словами

Советник Путина Кобяков назвал письмо Зеленского президенту России клоунской выходкой

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков высказался об открытом письме Владимира Зеленского, адресованном Владимиру Путину, назвав послание хамством со стороны украинского лидера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если кто-то хочет таким способом привлечь к себе внимание, то в общем-то кроме как клоунской выходкой это не назовешь», — отметил, в частности, Кобяков.

В четверг, 4 июня, Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин 5 июня отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ. По словам российского президента, послание содержит очевидные «элементы хамства».

Говоря о возможности личной встречи, глава РФ напомнил, что никогда не отказывался от такого формата переговоров, но речь не должна идти о том, чтобы «из пустого в порожнее перекладывать». Путин в связи с этим вспомнил работу над Минскими соглашениями, которые позднее на Западе объяснили стремлением выиграть время для вооружения Украины.