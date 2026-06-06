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19:48, 6 июня 2026Спорт

Болельщиков заставили убрать флаг России после победы Андреевой на «Ролан Гаррос»

Болельщиков заставили убрать флаг России после победы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Болельщиков на трибунах заставили убрать флаг России после победы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос». Об этом на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщил журналист Бен Ротенберг.

После того как Андреева одержала победу в финале Открытого чемпионата Франции, двое болельщиков на трибунах корта имени Филиппа Шатрие в Париже достали российский флаг. После этого к ним подошел сотрудник охраны, и те убрали флаг обратно в сумку.

Россиянка Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

В финале «Ролан Гаррос» среди мужчин встретятся немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли. Матч пройдет в воскресенье, 7 июня. Начало в 16:00 по московскому времени.

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