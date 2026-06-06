Болельщиков заставили убрать флаг России после победы Андреевой на «Ролан Гаррос»

Болельщиков заставили убрать флаг России после победы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Болельщиков на трибунах заставили убрать флаг России после победы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос». Об этом на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщил журналист Бен Ротенберг.

После того как Андреева одержала победу в финале Открытого чемпионата Франции, двое болельщиков на трибунах корта имени Филиппа Шатрие в Париже достали российский флаг. После этого к ним подошел сотрудник охраны, и те убрали флаг обратно в сумку.

Россиянка Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

В финале «Ролан Гаррос» среди мужчин встретятся немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли. Матч пройдет в воскресенье, 7 июня. Начало в 16:00 по московскому времени.