«Хочу поблагодарить себя». Россиянка Андреева выиграла «Ролан Гаррос», став самой юной чемпионкой турнира за последние десятилетия

Мирра Андреева стала четвертой российской теннисисткой, выигравшей «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира она обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую в двух сетах и забрала титул.

Андреева справилась с соперницей за 1 час 22 минуты — 6:2, 6:3. Россиянка записала на свой счет один эйс, допустив при этом две двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. Хвалиньская ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

Андреева вписала свое имя в историю, став самой юной чемпионкой турнира с 1992-го

Андреева вписала свое имя в историю еще по одному параметру. Российская теннисистка стала самой юной чемпионкой турнира за последние 34 года — на момент победы ей было 19 лет и 39 дней.

Андреева победила на «Ролан Гаррос» — 2026 в возрасте 19 лет и 39 дней

В 1992 году 18-летняя Моника Селеш, тогда представлявшая Югославию, третий раз подряд выиграла «Ролан Гаррос». При этом свой первый титул в Париже она взяла в 1990-м в возрасте 16 лет.

Кроме того, Андреева — первый тинейджер, выигравший титул в женской сетке «Ролан Гаррос», после польки Иги Швентек. В 2020 году Швентек победила на Открытом чемпионате Франции в возрасте 19 лет и 132 дней.

Мирра Андреева Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Еще один факт, связанный с возрастом: Андреева — первый чемпион (как среди женщин, так и среди мужчин) турнира серии «Большого шлема», родившийся после 2005 года.

Андреева стала четвертой россиянкой, выигравшей турнир серии «Большого шлема»

Андреева стала лишь четвертой российской теннисисткой, победившей на турнире серии «Большого шлема». До этого титулы на мэйджорах завоевывали Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.

Мыскина стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в 2004 году. В финале она оказалась сильнее соотечественницы Елены Дементьевой (6:1, 6:2). Кузнецова побеждала на «Шлемах» дважды: на US Open — 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009.

Шарапова — единственная на данный момент российская теннисистка, которая собрала карьерный «Шлем»

За время выступлений она выигрывала на всех четырех крупнейших теннисных турнирах: на «Уимблдоне» — 2004, US Open — 2006, Australian Open — 2008 и «Ролан Гаррос» в 2012 и 2014 годах.

После завоевания титула Андреева по традиции поблагодарила сама себя

После победы Андреева в первую очередь поблагодарила своего тренера Кончиту Мартинес и родителей. Мама теннисистки присутствовала на финале в Париже, а папа, по словам самой спортсменки, смотрел матч по телевизору.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Дальше, уже по традиции, россиянка поблагодарила за победу себя. Андреева часто говорит так в своих обращениях после побед. По собственному признанию, она позаимствовала эту манеру у американского рэпера Снуп Догга.

Хочу поблагодарить себя за то, что верила в себя и всегда выкладывалась на 100 процентов, даже когда было тяжело. Каждый день старалась становиться лучше как личность и как игрок. Верила, что смогу это сделать, боролась с множеством внутренних демонов. Только я знаю, как тяжело мне было Мирра Андреева теннисистка

После финала Андреева поблагодарила и соперницу. «Прежде всего хочу поздравить Майю с этими потрясающими тремя неделями. Ты очень неудобная соперница. Я бы не хотела играть против тебя еще раз (смеется). Желаю тебе удачи до конца сезона», — отметила россиянка, слова которой приводит «Чемпионат».

За победу на турнире Андреева заработала 2,8 миллиона евро

Победив на «Ролан Гаррос», Андреева заработала 2,8 миллиона евро — именно столько получают чемпионы турнира в 2026-м.

61 723 000 евро составил общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции

При этом соперница россиянки заработала 1,4 миллиона евро. Интересно, что накануне финала 24-летней Хвалиньской не хватило денег на оплату отеля, так как она не ожидала, что пройдет настолько далеко по турнирной сетке.

На момент начала «Ролан Гаррос» полька занимала 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она попала на турнир, пройдя квалификацию. Благодаря такому результату в обновленном рейтинге WTA она поднимется на 30‑ю строчку.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill / Getty Images

На нынешнем «Ролан Гаррос» Хвалиньская заработала больше, чем за всю предыдущую карьеру. А после финала полька обратилась к Андреевой. «Ты невероятная теннисистка. Такая молодая и талантливая, это так раздражает (улыбается)! Поздравляю тебя с великолепной работой и желаю тебе всего наилучшего в будущем», — приводит слова польской теннисистки «Чемпионат».