Соперница Андреевой по финалу «Ролан Гаррос» столкнулась с неожиданной проблемой

У соперницы Андреевой по финалу «Ролан Гаррос» Хвалиньской не хватило денег на отель

Соперница Андреевой по финалу «Ролан Гаррос» Майя Хвалиньска столкнулась с неожиданной проблемой. Ее слова приведены на YouTube-канале Открытого чемпионата Франции.

Хвалиньска призналась, что ей не хватило денег на отель, так как она не ожидала, что пройдет настолько далеко по турнирной сетке. «Мне правда было сложно оплатить отель. Ну, вы же знаете, что призовые мы получаем уже после турнира. Так что вышла забавная ситуация», — отметила спортсменка.

Затем Хвалиньска рассказала, как ей удалось выйти из положения. «А потом польская компания OSHEE, производящая спортивные и функциональные напитки, помогла с этим, и это, конечно, здорово. Для меня это определенно большой сюрприз. Я такого не ожидала, так что да, я безумно рада», — заявила Хвалиньска.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Хвалиньска обыграла россиянку Диану Шнайдер со счетом 7:6, 6:4. Таким образом, 114-я ракетка мира впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Ранее ей никогда не удавалось проходить далее 1/32 финала.