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20:33, 4 июня 2026Спорт

Россиянка Шнайдер проиграла 114-й ракетке мира и не вышла в финал «Ролан Гаррос»

Россиянка Шнайдер проиграла 114-й ракетке мира из Польши и не вышла в финал «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Россиянка Диана Шнайдер проиграла 114-й ракетке мира из Польши Майе Хвалиньской и не вышла в финал «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шнайдер уступила сопернице в двух партиях со счетом 6:7, 4:6. Матч продолжался 2 часа и 10 минут.

Таким образом, 23-я ракетка мира не смогла пробиться в финал Открытого чемпионата Франции, где сыграет ее соотечественница Мирра Андреева. Ранее 19-летняя россиянка обыграла в двух партиях украинку Марту Костюк.

Финал «Ролан Гаррос» между Андреевой и Хвалиньской пройдет в субботу, 6 июня. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

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