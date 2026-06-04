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17:52, 4 июня 2026Спорт

Россиянка Андреева обыграла украинку и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Андреева обыграла украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился победой 19-летней россиянки в двух партиях со счетом 6:1, 6:3. Он продолжался 1 час и 16 минут.

В решающем матче турнира Андреева встретится с победителем противостояния между россиянкой Дианой Шнайдер и полькой Майей Хвалиньской. Оно пройдет позднее в четверг, 4 июня.

Для Андреевой это первый выход в финал турнира «Большого шлема». Также она стала первой с 2021 года россиянкой, которая сыграет в решающем матче турниров этой серии.

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