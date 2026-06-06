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19:13, 6 июня 2026Силовые структуры

Завербованного ВСУ через TikTok колумбийца задержали в аэропорту с наркотиками

Завербованного в ВСУ через TikTok колумбийца Урбано задержали с наркотиками в Пулково
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Колумбийца, завербованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) через TikTok, задержали в аэропорту Пулково с наркотиками. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Гражданин Колумбии Обандо Урбано, не имеющий связей ни Россией, ни с Украиной, 11 марта 2026 года через переписку в TikTok договорился с вербовщиком о вступлении в ВСУ. Он планировал участвовать в боевых действиях против РФ в качестве наемника.

Урбано был задержан сотрудником отдела дознания Пулковской таможни. Как следует из материалов дела, у колумбийца есть карточные долги и он не имеет легального источника дохода. Именно это, по мнению следствия, заставило его отправиться на Украину. Ему предъявлено обвинение в покушении на наемничество. Суд заключил его под стражу до 3 августа 2026 года.

Кроме того, Урбано вскоре будут предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков в крупном размере.

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Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам ВСУ благодаря информации с телефона испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. «Мобильный телефон оказался кладезем полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника было нанесено огневое поражение», — рассказал анонимный источник.

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