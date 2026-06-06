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19:32, 6 июня 2026Спорт

Шарапова поздравила Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Бывшая теннисистка Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бывшая теннисистка Мария Шарапова поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос». Она сделала это на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Горжусь тобой. Эмоции говорят сами за себя. Взволнована, но не удовлетворена. Это признак чемпиона», — написала Шарапова.

Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026 переиграла польку Майю Хвалиньскую в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Она стала первой с 2014 года россиянкой, которая выиграла Открытый чемпионат Франции. Последней теннисисткой из России, которой это удавалось, была сама Шарапова.

Также Андреева побила рекорд Шараповой по сумме призовых, заработанных в течение одного турнира. 19-летняя спортсменка на завершившемся Открытом чемпионате Франции заработала 3,2 миллиона долларов, в то время как Шарапова в 2014-м выиграла на «Ролан Гаррос» 2,25 миллиона.

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