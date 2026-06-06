Чемпионка «Ролан Гаррос» Андреева установила рекорд среди россиян по призовым за турнир

Чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева установила рекорд среди россиянок по призовым за турнир. Об этом сообщает ТАСС.

За весь Открытый чемпионат Франции Андреева заработала 3,2 миллиона долларов. Предыдущий рекорд среди женщин принадлежал Марии Шараповой, которая в 2014 году также на «Ролан Гаррос» выиграла 2,25 миллиона. Ранее абсолютный рекорд среди всех россиян принадлежал Даниилу Медведеву, который в 2021 году заработал 2,5 миллиона долларов на Открытом чемпионате США.

Россиянка Андреева одолела польку Майю Хвалиньскую и выиграла «Ролан Гаррос». Финальный поединок женского открытого чемпионата Франции завершился в пользу 19-летней российской теннисистки в двух партиях со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

В финале «Ролан Гаррос» среди мужчин встретятся немец Александр Зверев и итальянец Флавио Коболли. Матч пройдет в воскресенье, 7 июня. Начало в 16:00 по московскому времени.