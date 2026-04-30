Экономика
15:25, 30 апреля 2026Экономика

Экономика еврозоны столкнулась с двумя серьезными проблемами

CNBC: Инфляция в еврозоне резко выросла, а экономика почти перестала расти
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

В апреле 2026 года еврозона столкнулась с трехпроцентным скачком инфляции, главной причиной которого стало подорожание энергоносителей. Об этом сообщил канал CNBC.

При этом экономика в указанный период выросла всего на 0,1 процента. Причиной такой слабой динамики стал иранский кризис. Теперь экономисты опасаются, что еврозона может столкнуться со стагфляцией — явлением, для которого характерны низкие темпы роста, усиливающиеся инфляция и безработица. Такие прогнозы они аргументируют тем, что война США против Ирана провоцирует глобальный энергетический кризис, рост цен и подрывает доверие бизнеса и потребителей.

При этом попытки Европейского центрального банка (ЕЦБ) контролировать инфляцию посредством повышения процентных ставок могут навредить еврозоне еще сильнее, так как приведут к уменьшению экономической активности и падению потребительского доверия.

В декабре прошлого года ЕЦБ опубликовал прогноз роста экономики еврозоны в ближайшие несколько лет. В 2026 году она должна вырасти на 1,2 процента. В 2027 и 2028 годах регулятор надеется на 1,4 процента.

