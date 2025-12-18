Предсказано будущее европейской экономики на ближайшие три года

ЕЦБ: В 2026 году экономика еврозоны вырастет на 1,2 процента

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал прогноз роста экономики еврозоны в ближайшие несколько лет. Соответствующий материал опубликован на сайте регулятора.

Эксперты данной организации повысили прогноз по росту ВВП еврозоны в 2025 году до 1,4 процента. Прежний прогноз предполагал 1,2 процента. Что касается ситуации в 2026 году, то ЕЦБ ждет роста в 1,2 процента.

В 2027 и 2028 годах экономика еврозоны вырастет на 1,4 процента.

Во второй половине ноября Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что еврозона преодолела тарифные потрясения, устроенные президентом США Дональдом Трампом, и теперь продолжит расти умеренными темпами. В ЕК считают, что в 2025 году производство вырастет на 1,3 процента и на 1,2 процента в 2026 году.

В свою очередь, немецкие промышленники заявили, что экономика Германии, которая считается ведущей в Европейском союзе, может оказаться в ситуации свободного падения, так как переживает самый глубокий с момента основания ФРГ кризис.