Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:14, 18 декабря 2025Экономика

Предсказано будущее европейской экономики на ближайшие три года

ЕЦБ: В 2026 году экономика еврозоны вырастет на 1,2 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал прогноз роста экономики еврозоны в ближайшие несколько лет. Соответствующий материал опубликован на сайте регулятора.

Эксперты данной организации повысили прогноз по росту ВВП еврозоны в 2025 году до 1,4 процента. Прежний прогноз предполагал 1,2 процента. Что касается ситуации в 2026 году, то ЕЦБ ждет роста в 1,2 процента.

В 2027 и 2028 годах экономика еврозоны вырастет на 1,4 процента.

Во второй половине ноября Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что еврозона преодолела тарифные потрясения, устроенные президентом США Дональдом Трампом, и теперь продолжит расти умеренными темпами. В ЕК считают, что в 2025 году производство вырастет на 1,3 процента и на 1,2 процента в 2026 году.

В свою очередь, немецкие промышленники заявили, что экономика Германии, которая считается ведущей в Европейском союзе, может оказаться в ситуации свободного падения, так как переживает самый глубокий с момента основания ФРГ кризис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это тяжелый удар». В США заявили о желании Трампа начать новую войну. Чем ответит Россия на угрозу в адрес дружественной страны?

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Раскрыта степень осведомленности Путина о ходе СВО

    В Кремле охарактеризовали отношения России и США фразой «находятся в руинах»

    Принявшая домашние роды у известной российской блогерши акушерка попала под арест

    Раскрыта диета для мужчин с дефицитом тестостерона

    Россиянин избежал колонии после зверской расправы над десятилетним сыном

    Мужчина представился членом семьи пассажира и пробрался в самолет без билета

    Россиянка превратила квартиру в свалку и приют для десятков кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok