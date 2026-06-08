Стало известно о желании Украины притормозить ресурсную сделку с США

«Страна.ua»: Украина послала сигнал притормозить сделку с США по недрам

Власти Украины послали негласный сигнал замедлить реализацию ресурсной сделки с США. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что в течение нескольких месяцев работа по сделке почти не продвигается.

«После того как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить. Потенциальные инвесторы в США тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания войны», — отмечается в сообщении.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров оценил выгоду для США от сделки по украинским недрам. «Ничего не заработают, пока не вложат огромнейшие ресурсы, прежде всего в разведку этих месторождений», — сказал он.