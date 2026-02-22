Реклама

Экс-премьер Украины оценил выгоду для США от сделки по украинским недрам

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

США не получит выгоды от сделки с Киевом по недрам без дополнительных вложений. Так соглашение Киева и Вашингтона в беседе с РИА Новости оценил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Ничего не заработают, пока не вложат огромнейшие ресурсы, прежде всего в разведку этих месторождений», — заявил политик.

Он отметил, что представленная украинским правительством карта полезных ископаемых «не означает, что завтра можно ставить экскаватор и добывать породу с литием». По его словам, США придется вложить огромные средства в инфраструктуру.

Ранее газета The New York Times узнала, что президент США Дональд Трамп намерен довести до конца свои планы по миру на Украине к осени текущего года. Шаги американского лидера по урегулированию конфликта связали с его желанием одержать «дипломатическую победу» перед промежуточными выборами в США.

