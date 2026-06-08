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02:24, 8 июня 2026Мир

Отец Маска нелицеприятно охарактеризовал поддерживающих Украину политиков из США и Европы

Отец Маска Эррол: Киев пользуется поддержкой прогнивших элементов в США и Европе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Global Look Press

В США и Европе Украину поддерживают лишь «прогнившие элементы». Такую нелицеприятную характеристику выступающим на стороне Киева политикам дал отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол в беседе с РИА Новости.

«Европа и определенные прогнившие элементы в Соединенных Штатах поддерживают [власти] на Украине. Это неправильно», — сказал он. Кроме того, он подчеркнул, что в Европе не осознают, что совершают, поддерживая Киев.

По мнению Эррола Маска, Европа заняла очень странную позицию. Он допустил, что сейчас у Европы вообще нет никакой позиции.

Ранее Эррол Маск призвал россиян не обращать внимания на санкции и эмбарго.

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