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03:07, 7 июня 2026Мир

Отец Маска призвал россиян не обращать внимания на санкции и эмбарго

Отец Маска Эррол призвал россиян быть благодарными за то, что есть в России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск, выступил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с обращением к гражданам России. В беседе с РИА Новости он посоветовал россиянам ценить то, что у них есть в своей стране, и игнорировать внешние ограничения.

«Вы должны быть очень благодарны за то, что у вас есть здесь, в России. И вам не следует обращать внимания на санкции и эмбарго, которые вводятся в отношении России», — сказал Эррол Маск.

Он также отметил, что ситуация в Европе значительно хуже, чем в России. По его словам, европейцы завидуют России и хотели бы быть похожими на нее. «Они завидуют России. Вот что я бы сказал. И они хотели бы быть похожими на Россию», — добавил собеседник агентства.

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