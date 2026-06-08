AD: Поляки выставили Зеленского «голым королем» из-за его неонацистских настроений

Поляки прекрасно продемонстрировали, что президент Украины Владимир Зеленский — «голый король», поскольку Киев открыто чествует нацистских преступников. Об этом сообщают авторы итальянского издания AntiDiplomatico.

По мнению журналистов, теперь попытки западного истеблишмента умалчивать о неонацистских настроениях в верхушке главы украинского государства провалились. На протяжении нескольких лет в медиа пытались скрыть нацификацию Украины, обвиняя любого, кто поднимал этот вопрос на обсуждение, в симпатии к России, указывает издание.

«Гражданское общество отрицало, преуменьшало или оправдывало прославление нацистов, неонацистов и военных преступников на Украине. <…> Однако теперь именно поляки показывают, что король голый», — считают обозреватели.

В Европе назрел жесткий раскол, который спровоцировали украинские власти. Речь идет об открытом прославлении нацистских преступников, добавили авторы. Действия Киева даже побудили некоторых европейских политиков потребовать от Зеленского уйти с поста президента.

«Зеленский, как лицо, ответственное за прославление этой преступной традиции, <…> должен быть отстранен от должности», — приводит цитату депутатов Европарламента журналист.

Ранее на Украине присвоили элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетное наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). На ее счету множество преступлений, в том числе и Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Этот шаг возмутил общественность и различные официальные лица Польши.

До этого Владимир Зеленский заявил о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН-УПА. «Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — заявил он.