22:39, 19 мая 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России). Заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

«Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — заявил Зеленский.

Он отметил, что лидеры ОУН похоронены в разных местах, в том числе в Европе и Америке.

Ранее польский экономист и историк Лешек Жебровский заявил, что Украине не нужна правда о Волынской резне, в результате чего она избегает дискуссий с Польшей из-за своей вседозволенности.

