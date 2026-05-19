Небензя заявил о невозможности ООН урегулировать украинский конфликт

Небензя: ООН не может внести свой вклад в урегулирование украинского конфликта

Организация Объединенных Наций не может внести свой вклад в урегулирование украинского конфликта из-за занятой ранее антироссийской позиции. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова приводит сайт представительства.

«По собственной вине в полностью беспомощном состоянии находится Организация Объединенных Наций. (...) Руководство Всемирной организации закрыло для себя возможности для того, чтобы внести вклад в урегулирование украинского кризиса», — подчеркнул Небензя.

