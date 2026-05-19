23:59, 19 мая 2026

В США заявили о планах закупки некоторого вооружения у Украины

Bloomberg: США хотят начать закупки украинских дронов и РЭБ
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI / Reuters

Министерство войны Соединенных Штатов Америки (США) хочет испытать украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с целью дальнейшей закупки для собственной армии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение об этом между Вашингтоном и Киевом еще официально не оформлено и ожидает одобрения на высшем уровне.

В свою очередь, Украина подчеркивает, что все это вооружение уже прошло масштабные боевые испытания, однако США хотят оценить продукцию самостоятельно.

Как отмечает источник агентства, американская сторона, скорее всего, заинтересована в получении доступа к критически важным технологиям и, более того, правам на их воспроизводство.

Ранее власти Соединенных Штатов раскрыли шокирующий факт о хищении американского оружия на Украине.

