Бывшие сотрудники ЦРУ и Пентагона описали четыре вида инопланетян

00:30, 20 мая 2026

Бывшие сотрудники Пентагона рассказали о рептилоидах и инсектоидах на Земле
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Пентагона описали четыре вида инопланетян, которые якобы побывали на Земле. Об этом пишет Daily Star.

Физик Гарольд Путхофф, работавший над проектами ЦРУ и советником Пентагона, заявил, что некие высокопоставленные сотрудники ведомства сообщили ему, что инопланетные корабли действительно были обнаружены на Земле. В связи с этим объектами якобы были выявлены «как минимум четыре вида инопланетян». «У меня не было прямого доступа к этой информации, но я верю людям, с которыми общался», — рассказал Путхофф в подкасте Diary of a CEO.

Работавший с ним в Пентагоне Эрик Дэвис уточнил, что речь идет о так называемых греях — низкорослых серых гуманоидах с крупными глазами, нордических пришельцах, похожих на жителей Северной Европы, инсектоидах — высоких существах, похожих на богомолов, и рептилоидах — человекообразных существах с чешуей и хвостами.

Путхофф заявил, что ЦРУ десятилетиями распространяет дезинформацию об этих пришельцах, чтобы подавить серьезный интерес общества к НЛО. Как отмечает Daily Star, Дэвис много лет утверждал, что лично исследовал обломки инопланетных кораблей и останки пришельцев для американского правительства. При этом ни он, ни Путхофф не предоставили никаких доказательств своим заявлениям.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало подлинным снимок огромного загадочного существа, которое уфологи объявили пришельцем из космоса. Фото было сделано в 2011 году в Тайване.

