00:13, 20 мая 2026МирЭксклюзив

«Это заговор против США». Кого в Белом доме назвали террористами, кому Америка грозит вторжением и в чем обвиняют Россию?

Новая стратегия США грозит ударами по странам Латинской Америки
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Luke Sharrett / Getty Images

18 мая администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую Контртеррористическую стратегию. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Новый документ резко противоречит подходам прошлых президентов и предлагает принципиально новый вид борьбы с экстремизмом.

О том, кого теперь США считают террористами, за что обвиняют бывшего президента Джо Байдена, вторжением в какие страны грозит Вашингтон и причем здесь Россия, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Alex Brandon / AP

Что нового в стратегии по борьбе с терроризмом США?

Новая Контртеррористическая стратегия написана в соответствие с лозунгом Трампа «Америка прежде всего»: «Борьба с терроризмом является ключевой частью миссии национальной безопасности, и ее главная цель — защита американцев от вреда, причиняемого террористическими группами, а также сдерживание и подрыв поддержки, которую они получают от враждебных субъектов».

Кроме того, в ней содержится принципиально новое определение термина «террорист».

Мы признаем, что возник новый тип внутреннего терроризма, движимый насильственными экстремистами, которые приняли идеологии, противоречащие свободе и американскому образу жизни

Контртеррористическая стратегия США

В частности, теперь террористами администрация Трампа считает:

  • Наркотеррористов и транснациональные банды;
  • Исламистских террористов;
  • Левых экстремистов, включая анархистов и антифашистов.

При этом авторы текста возлагают вину на прошлого американского лидера Джо Байдена за рост террористической угрозы.

«Мы можем победить каждую из этих групп, но угроза значительна и всеобъемлюща. Америка без границ, созданная администрацией Байдена (...) привела к тому, что мы потеряли больше наших граждан, чем всех американских военнослужащих с 1945 года», — отмечается в тексте.

Фото: Paul Harris / Getty Images

Как США будут бороться с террористами?

Новая стратегия по борьбе с терроризмом ставит задачу пресечь поток наркотиков в страну и разгромить картели, участвующие в этом.

Американцы должны жить в безопасности, не опасаясь террористических атак, угрозы джихадистов, наводнения наших общин смертельно опасными наркотиками со стороны иностранных наркотеррористов или жестоких левых экстремистов, чьи принципы противоречат нашей Республике

Контртеррористическая стратегия США

«Это включает в себя такие действия, как санкции, перехват танкеров "теневого флота" и тайные операции, направленные на то, чтобы сделать финансирование и государственную поддержку крайне дорогостоящими для враждебных режимов, включая предоставление ими технологий двойного назначения — особенно беспилотников», — отмечается в тексте.

В документе открыто указана задача нейтрализовать лидеров банд и наркокартелей, чтобы дезорганизовать их руководство. Для этого допускается участие американской разведки, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Новая стратегия также признает наркотик фентанил оружием массового поражения, ставя его на один уровень с ядерной, биологической и химической угрозами

Кроме того, администрация Трампа сообщила о планах полностью уничтожить исламистские группировки. Среди них — «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация), «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), «Братья-мусульмане» (признана террористической и официально запрещена на территории России).

При этом США называют себя защитниками христианства, обвиняя террористов в насилии над верующими.

Пока реальные угрозы игнорировались или преуменьшались, американцы стали свидетелями политически мотивированных убийств христиан и консерваторов, совершаемых жестокими левыми экстремистами, включая убийство Чарли Кирка

Контртеррористическая стратегия США

Также Контртеррористическая стратегия пишет о «внутренних врагах» — состоящих в экстремистских группировках левых радикалах.

«Мы будем использовать все доступные нам конституционные инструменты для их отслеживания внутри страны, идентификации их членов, отслеживания их связей с международными организациями, такими как "Антифа", и использования правоохранительных инструментов для оперативного подавления их деятельности (...) Мы будем делать то же самое с государственными спонсорами таких групп и правительствами, осуществляющими заговоры против США», — указано в документе.

Кому США угрожают вторжением в новой стратегии?

Новая стратегия критикует политику бывшего президента Джорджа Буша-младшего, при котором США под предлогом борьбы с терроризмом вторглись в Афганистан и Ирак. При этом авторы текста допускают эту меру против стран Латинской Америки.

В частности, авторы доклада напомнили об операции по поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе этого года, которого обвинили в якобы подрывной деятельности против США.

В ходе образцовой операции был арестован и доставлен в США для привлечения к ответственности за преступления против американцев нелегитимный лидер Венесуэлы, главарь картеля, связанный с Ираном, спонсирующим терроризм

Контртеррористическая стратегия США

«Операция "Абсолютная решимость" доказывает, что "поправка Трампа", план современной "доктрины Монро", уже стала реальностью в нашем полушарии», — указано в стратегии.

Что такое доктрина Монро?

Доктрина Монро (англ. Monroe Doctrine) — один из ключевых принципов внешней политики США, сформулированный президентом Джеймсом Монро 2 декабря 1823 года.

В ответ на идею европейских монархий собрать войска для подавления революций в Латинской Америке он провозгласил Западное полушарие зоной свободных республик, в которые не должны были вторгаться колониальные державы.

В начале XX века 26-й президент США Теодор Рузвельт переосмыслил понятие. Его поправка к доктрине Монро провозгласила право США на вмешательство в дела латиноамериканских стран, чтобы не допустить внешнего влияния.

Одним из ярких примеров переосмысления концепции стало отделение Панамы от Колумбии и строительство на ее территории межокеанского канала, а также экономическое закабаление стран региона. Нарушение доктрины Монро в будущем служило предлогом для вступления США в Первую мировую войну против Германии в 1917 году и вторжения в страны Латинской Америки для борьбы с коммунизмом во время противостояния с СССР.

Поэтому доктрина Монро стала восприниматься как неоколониальный принцип, которым оправдывается гегемония США в Западном полушарии и право на вторжение в любую неугодную страну.

Несмотря на то, что американские политики стали реже упоминать этот термин, в Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2025 года, были открыто упомянуты доктрина Монро и поправка Рузвельта.

Поэтому США угрожают ударами по странам Латинской Америки, вне зависимости от позиции их правительств.

«Мы продолжим наши военные и правоохранительные кампании против всех картелей и банд, признанных президентом террористическими организациями (...) Мы будем делать это совместно с местными органами власти, когда они будут готовы и смогут сотрудничать с нами», — отмечено в тексте стратегии.

Если [власти стран Латинской Америки] не смогут или не захотят, мы все равно предпримем все необходимые действия для защиты нашей страны

Контртеррористическая стратегия США

Фото: Patrick AVENTURIER / Gamma-Rapho via Getty Images

Что в стратегии написано о России?

Контртеррористическая стратегия США практически не упоминает Россию. При этом авторы документа обвиняют Москву, Пекин и Тегеран в якобы желании поставлять латиноамериканским картелям технологии для вооружений и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Никаких доказательств этим обвинениям приведено не было.

Контртеррористическая стратегия также никак не упоминает украинский конфликт и ситуацию вокруг него

Интересно, что в документе упоминается Мохаммад Шарифулла, также известный под псевдонимом «Джафар» — член группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), один из организаторов теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 года.

В частности, в стратегии опубликовано фото ареста и экстрадиции террориста в США, а также упоминается, что он был одним из организаторов нападений на американских военных в Афганистане.

Как показывают недавние нападения и сорванные террористические заговоры внутри Америки, диаспоры из Центральной Азии (...) становится мишенью для радикализации (...). [Например,] Мохаммад Шарифулла, также известный как «Джафар», был арестован и экстрадирован за убийство американских военнослужащих в Афганистане в августе 2021 года

Контртеррористическая стратегия США

Помимо России, авторы критикуют Европу, требуя от нее ужесточить борьбу с миграцией и призывая вернуться к «здравому смыслу».

«Бесконтрольная массовая миграция стала каналом распространения террористов. Европа может вновь стать сильной, если она будет вести честные дискуссии об исламизме (...) переложит бремя борьбы с терроризмом на плечи тех, кто возьмет на себя большую ответственность за собственную безопасность. Это включает в себя операции по борьбе с терроризмом в Африке», — отмечено в стратегии.

Будучи колыбелью западной культуры и ценностей, Европа должна действовать сейчас и остановить свой преднамеренный упадок

Контртеррористическая стратегия США
