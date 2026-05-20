«Это заговор против США». Кого в Белом доме назвали террористами, кому Америка грозит вторжением и в чем обвиняют Россию?

Новая стратегия США грозит ударами по странам Латинской Америки

18 мая администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую Контртеррористическую стратегию. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Новый документ резко противоречит подходам прошлых президентов и предлагает принципиально новый вид борьбы с экстремизмом.

О том, кого теперь США считают террористами, за что обвиняют бывшего президента Джо Байдена, вторжением в какие страны грозит Вашингтон и причем здесь Россия, — в материале «Ленты.ру».

Что нового в стратегии по борьбе с терроризмом США?

Новая Контртеррористическая стратегия написана в соответствие с лозунгом Трампа «Америка прежде всего»: «Борьба с терроризмом является ключевой частью миссии национальной безопасности, и ее главная цель — защита американцев от вреда, причиняемого террористическими группами, а также сдерживание и подрыв поддержки, которую они получают от враждебных субъектов».

Кроме того, в ней содержится принципиально новое определение термина «террорист».

Мы признаем, что возник новый тип внутреннего терроризма, движимый насильственными экстремистами, которые приняли идеологии, противоречащие свободе и американскому образу жизни Контртеррористическая стратегия США

В частности, теперь террористами администрация Трампа считает:

Наркотеррористов и транснациональные банды;

Исламистских террористов;

Левых экстремистов, включая анархистов и антифашистов.

При этом авторы текста возлагают вину на прошлого американского лидера Джо Байдена за рост террористической угрозы.

«Мы можем победить каждую из этих групп, но угроза значительна и всеобъемлюща. Америка без границ, созданная администрацией Байдена (...) привела к тому, что мы потеряли больше наших граждан, чем всех американских военнослужащих с 1945 года», — отмечается в тексте.

Как США будут бороться с террористами?

Новая стратегия по борьбе с терроризмом ставит задачу пресечь поток наркотиков в страну и разгромить картели, участвующие в этом.

Американцы должны жить в безопасности, не опасаясь террористических атак, угрозы джихадистов, наводнения наших общин смертельно опасными наркотиками со стороны иностранных наркотеррористов или жестоких левых экстремистов, чьи принципы противоречат нашей Республике Контртеррористическая стратегия США

«Это включает в себя такие действия, как санкции, перехват танкеров "теневого флота" и тайные операции, направленные на то, чтобы сделать финансирование и государственную поддержку крайне дорогостоящими для враждебных режимов, включая предоставление ими технологий двойного назначения — особенно беспилотников», — отмечается в тексте.

В документе открыто указана задача нейтрализовать лидеров банд и наркокартелей, чтобы дезорганизовать их руководство. Для этого допускается участие американской разведки, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Новая стратегия также признает наркотик фентанил оружием массового поражения, ставя его на один уровень с ядерной, биологической и химической угрозами

Кроме того, администрация Трампа сообщила о планах полностью уничтожить исламистские группировки. Среди них — «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация), «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), «Братья-мусульмане» (признана террористической и официально запрещена на территории России).

При этом США называют себя защитниками христианства, обвиняя террористов в насилии над верующими.

Пока реальные угрозы игнорировались или преуменьшались, американцы стали свидетелями политически мотивированных убийств христиан и консерваторов, совершаемых жестокими левыми экстремистами, включая убийство Чарли Кирка Контртеррористическая стратегия США

Также Контртеррористическая стратегия пишет о «внутренних врагах» — состоящих в экстремистских группировках левых радикалах.

«Мы будем использовать все доступные нам конституционные инструменты для их отслеживания внутри страны, идентификации их членов, отслеживания их связей с международными организациями, такими как "Антифа", и использования правоохранительных инструментов для оперативного подавления их деятельности (...) Мы будем делать то же самое с государственными спонсорами таких групп и правительствами, осуществляющими заговоры против США», — указано в документе.

Кому США угрожают вторжением в новой стратегии?

Новая стратегия критикует политику бывшего президента Джорджа Буша-младшего, при котором США под предлогом борьбы с терроризмом вторглись в Афганистан и Ирак. При этом авторы текста допускают эту меру против стран Латинской Америки.

В частности, авторы доклада напомнили об операции по поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе этого года, которого обвинили в якобы подрывной деятельности против США.

В ходе образцовой операции был арестован и доставлен в США для привлечения к ответственности за преступления против американцев нелегитимный лидер Венесуэлы, главарь картеля, связанный с Ираном, спонсирующим терроризм Контртеррористическая стратегия США

«Операция "Абсолютная решимость" доказывает, что "поправка Трампа", план современной "доктрины Монро", уже стала реальностью в нашем полушарии», — указано в стратегии.

Что такое доктрина Монро? Доктрина Монро (англ. Monroe Doctrine) — один из ключевых принципов внешней политики США, сформулированный президентом Джеймсом Монро 2 декабря 1823 года. В ответ на идею европейских монархий собрать войска для подавления революций в Латинской Америке он провозгласил Западное полушарие зоной свободных республик, в которые не должны были вторгаться колониальные державы. В начале XX века 26-й президент США Теодор Рузвельт переосмыслил понятие. Его поправка к доктрине Монро провозгласила право США на вмешательство в дела латиноамериканских стран, чтобы не допустить внешнего влияния. Одним из ярких примеров переосмысления концепции стало отделение Панамы от Колумбии и строительство на ее территории межокеанского канала, а также экономическое закабаление стран региона. Нарушение доктрины Монро в будущем служило предлогом для вступления США в Первую мировую войну против Германии в 1917 году и вторжения в страны Латинской Америки для борьбы с коммунизмом во время противостояния с СССР. Поэтому доктрина Монро стала восприниматься как неоколониальный принцип, которым оправдывается гегемония США в Западном полушарии и право на вторжение в любую неугодную страну. Несмотря на то, что американские политики стали реже упоминать этот термин, в Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2025 года, были открыто упомянуты доктрина Монро и поправка Рузвельта.



Поэтому США угрожают ударами по странам Латинской Америки, вне зависимости от позиции их правительств.

«Мы продолжим наши военные и правоохранительные кампании против всех картелей и банд, признанных президентом террористическими организациями (...) Мы будем делать это совместно с местными органами власти, когда они будут готовы и смогут сотрудничать с нами», — отмечено в тексте стратегии.

Если [власти стран Латинской Америки] не смогут или не захотят, мы все равно предпримем все необходимые действия для защиты нашей страны Контртеррористическая стратегия США

Что в стратегии написано о России?

Контртеррористическая стратегия США практически не упоминает Россию. При этом авторы документа обвиняют Москву, Пекин и Тегеран в якобы желании поставлять латиноамериканским картелям технологии для вооружений и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Никаких доказательств этим обвинениям приведено не было.

Контртеррористическая стратегия также никак не упоминает украинский конфликт и ситуацию вокруг него

Интересно, что в документе упоминается Мохаммад Шарифулла, также известный под псевдонимом «Джафар» — член группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), один из организаторов теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 года.

В частности, в стратегии опубликовано фото ареста и экстрадиции террориста в США, а также упоминается, что он был одним из организаторов нападений на американских военных в Афганистане.

Как показывают недавние нападения и сорванные террористические заговоры внутри Америки, диаспоры из Центральной Азии (...) становится мишенью для радикализации (...). [Например,] Мохаммад Шарифулла, также известный как «Джафар», был арестован и экстрадирован за убийство американских военнослужащих в Афганистане в августе 2021 года Контртеррористическая стратегия США

Помимо России, авторы критикуют Европу, требуя от нее ужесточить борьбу с миграцией и призывая вернуться к «здравому смыслу».

«Бесконтрольная массовая миграция стала каналом распространения террористов. Европа может вновь стать сильной, если она будет вести честные дискуссии об исламизме (...) переложит бремя борьбы с терроризмом на плечи тех, кто возьмет на себя большую ответственность за собственную безопасность. Это включает в себя операции по борьбе с терроризмом в Африке», — отмечено в стратегии.