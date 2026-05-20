Появились кадры последствий мощного удара баллистическими ракетами по Днепропетровску

Украинские каналы сообщили об ударе баллистическими ракетами по Днепропетровску

Украинские мониторинговые каналы сообщили о мощном ударе Вооруженных сил (ВС) России баллистическими ракетами по Днепропетровску. Кадрами последствий поделились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Очевидцы сообщают, что сначала произошел сильный взрыв, а затем начался пожар. Черный дым и яркое пламя видны из разных районов города.

До этого российские военные нанесли ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре «Нафтогаза» в Черниговской области Украины. В компании отметили, что прицельные обстрелы активов Группы продолжаются уже четвертый день подряд.

Пострадавших среди людей нет.